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Ünal ve Güneş Safranbolu ASM inşaatını yerinde inceledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Yenimahalle 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 (Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) ASHİ Binası inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

KARABÜK 07.06.2021, 16:57
Ünal ve Güneş Safranbolu ASM inşaatını yerinde inceledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Yenimahalle 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 112 (Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu) ASHİ Binası inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ünal ve Güneş yapılacak olan Safranbolu Yenimahalle 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi’nin 10 bin kişiden fazla vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.

Mevcut binaların Belediye’den yıkım ruhsatı alınmasına müteakip yıkım işlemi gerçekleştirildiğini belirten Ünal ve Güneş, “3 milyon 373 bin TL sözleşme bedeli ile 16 Şubat 2021 tarihinde Karabük İl Özel idaremiz tarafından ihalesi yapılarak Safranbolu Yenimahalle 6 Hekimli ASM ve 112 ASHİ Binası’nın inşaat çalışmalarına geçilmiştir” şeklinde konuştu.

Yenimahalle, Cemal Caymaz Mahallesi ve Emek Mahallesi olmak üzere 10 bin kişiden fazla vatandaşa hizmet vereceğini vurgulayan Ünal ve Güneş, “Safranbolu Aile Sağlığı Merkezi 6 hekimli olarak projelendirilmiş olup 8 hekime kadar çıkarılabilmektedir. Binamızda ayrıca vatandaşlarımıza 112 Acil Sağlık Hizmetleri de verilecektir” ifadelerini kullandı.
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