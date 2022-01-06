Ünal, başkanlar toplantısını değerlendirdi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Başkanı Cengiz Ünal, dün Ankara’da gerçekleşen Genişletilmiş Başkanlar Toplantısına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Genel Başkanları Mahmut Asmalı’nın da katıldığı toplantının kendileri açısında verimli geçtiğini kaydeden Ünal, ’Yeni Ekonomi Modeli’nin üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildiğini söyledi.

Ünal, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin yeni ekonomik modeli ayrıntılarını iş dünyasıyla paylaşarak, 2022 yılında Türkiye’nin kazanımlarının en yüksek olduğu bir yıl olacağı yönündeki paylaşımlarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “ ’Yeni Ekonomi Modeli üreticilere, sanayicilere ve yatırımcılara güven aşıladığı bir döneme girildiğini gördük. Yatırımcı, üretici ve sanayicilerimizin, kapasite kullanımlarının daha da artacağı, yurt içi satışlarının artış göstereceği, ihracat potansiyelinin güçleneceği, yeni yatırımlarının hız kazanacağı, yeni istihdam olanaklarının öne çıkacağı, inovatif fırsatların değerlendirileceği yepyeni bir seneye yelken açtık. MÜSİAD olarak hem ülkemiz hem de kentimiz için 2022’de üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin toplumun tamamına yansıtıldığı yeni bir ekonomik model ile bizde üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz.” dedi.

Karabük’ün geçen yıl özellikle ihracat alanında rekorlar kırdığını da kaydeden Cengiz Ünal, “ 2022 yılında da kentimizdeki sanayicilerimizle birlikte ihracat alanında daha da büyümeyi hedefleyen bir yol haritası ile yakın zaman da yeni bir çalışmalara başlayacağız. MÜSİAD Yönetimi olarak üzerinde titizlikle çalıştığımız projelerle Karabük’ümüzün ihracatını bir önceki yıla oranla arttıracak ve genişletmeyi hedefliyoruz. Bu noktada Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışmalara bizlerde MÜSİAD olarak elimizden gelen desteği vererek ekonomik istikrar alanında ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.