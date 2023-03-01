Uluslararası Yarışmada KBÜ’lü 4 öğrenci tasarımları ile finalde

Doğal taş sektörüne genç ve yetenekli tasarımcıların kazandırılması amacıyla düzenlenen 5. Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışmasında Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde eğitim gören dört öğrenci tasarımları ile finale kaldı.

Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Raşit Esen ve Dr. Milad Hajiamiri danışmanlığında 4. sınıf öğrencileri Samet Karaca ve Tuhan Aksoy ile Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özcan, Öğretim Görevlisi Erdoğan Cesur, Öğretim Görevlisi Fatma Esra Karadeniz danışmanlığında ise 2. sınıf öğrencileri İlayda Yüksel Kuruş ve Zeynep Kevser Topçu tasarımları ile finalde yarışacak.

5.’si düzenlenecek Uluslararası Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması ile doğal taş sektörüne genç ve yetenekli tasarımcıların kazandırılması, katma değeri yüksek, çevre dostu ve sürdürülebilir projeler geliştirmek, sektörün gelişimine ve rekabet gücünü destek olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak hedefleniyor. Binin üzerinde başvurunun olduğu yarışmada genç ve yetenekli tasarımcılar tarafından ortaya konacak özgün tasarım ve ürünlerle sektörün rekabet gücü arttırılması da amaçlanıyor.

Finalistler ödüllerini 26 Nisan’da MARBLE İzmir Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarında alacak.