Uluslararası öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı

Karabük’te 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda ’’Her Göç Bir Hikâyedir’’ konulu kutlama etkinliği düzenlendi.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik öncesinde Vali Gürel ve beraberindekiler uluslararası öğrencilerin sergiledikleri yöresel kıyafetleri inceledi.

Etkinlik daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda devam etti.

Uluslararası öğrencilerin kendi ülkelerine has kıyafetlerle sergiledikleri performansları salonda bulunanlar tarafından coşkuyla takip edildi. Programın sonunda Vali Gürel ile protokol üyeleri yabancı öğrencilere hediye verildi.