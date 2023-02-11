Uluslararası öğrencilerden depremzedelere 150 bin TL destek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından başlatılan yardım kampanyaları devam ederken Karabük Üniversitesinde (KBÜ) eğitim gören uluslararası öğrenciler depremzedeler için 150 bin TL yardım topladı.

KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören yaklaşık bin 800 uluslararası öğrenci, 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede bulunan vatandaşlara yardım etmek amacıyla yaklaşık 150 bin TL para toplayarak Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD) nakdi yardımda bulundu.

Yaşanan depremin ardından çok üzgün olduğunu belirten Kazakistanlı öğrenci Akniyet Bolatkyzy, “Türk halkı için çok endişelendik. İlk duyduğumuz zaman kendimizi kötü hissettik. Allah’ım size yardım etsin, tüm yaralananlara şifa versin. Onlar için dua ediyoruz” dedi.

Kendi ülkesinde böyle bir deprem görmediğini ifade eden Kazakistanlı öğrenci Aruzhan Kuanbayeva da "Depremi sosyal medyadan gördüğümde orada yaşayan insanlar için çok üzüldüm. Allah’ım yardımcıları olsun. Aileler evsiz, çocuklar annesiz ve babasız kaldı, çok üzgünüz" diye konuştu.

Filistinli Nara Siyam, Iraklı Ahmed Aladhqeem, Suriyeli Mofannad Alabdulrazaq, Kazakistanlı Nurtılek Abdıvalıev, depremzede çocukları düşündüklerini, herkesin elinden geldiğince depremzedelere yardımcı olması gerektiğini ve yaşanan depremin insanları birleştirdiğine dikkati çekti.

Mısırlı öğrenci Moamed Elnady ise, "Allah onların yardımcısı olsun. Onlar da bizim ailemiz, onlara yardım etmeliyiz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz" ifadelerine yer verdi.