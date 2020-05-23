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Ulupınar’dan Ramazan bayramı mesajı

KARABÜKLÜ İŞ İNSANI VE ÖZEL SEKTÖR ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖZGÜR ULUPINAR, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.

Ulupınar’dan Ramazan bayramı mesajı

KARABÜKLÜ İŞ İNSANI VE ÖZEL SEKTÖR ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ ÖZGÜR ULUPINAR, RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:45
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Ulupınar’dan Ramazan bayramı mesajı

Karabüklü iş insanı ve özel sektör üst düzey yöneticisi Özgür Ulupınar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Ulupınar, yayınladığı mesajında, bir mübarek ramazan ayını daha geride bırakmanın buruk mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulupınar, “Toplumsal hayatımızın en önemli günlerinden biri olan, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, birlik, beraberlik, sevgi, hoşgörü, kardeşlik gibi duygularımızı pekiştiren anlamlı günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın başta İslam Alemi olmak üzere, insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbimizin bizleri daha nice ramazanlara kavuşturmasını diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun.”

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