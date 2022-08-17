TÜRKSOY ressamlar Safranbolu buluşması basın toplantısı ile başladı

TÜRKSOY ( Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 22.si düzenlenecek olan Ressamlar Buluşması, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılan basın toplantısı ile başladı.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisinde başlayacağı, Türkiye ve 10 Türkî Cumhuriyetten 23 Ressamın katılacağı ve Safranbolu’nun güzelliklerini tuvallerine yansıtacakları etkinlik 16 - 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

TÜRKSOY’un, 22. Ressamlar Buluşması’nın Safranbolu’da gerçekleştiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Dünyasında kurulan ilk işbirliği teşkilatı olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY’un, soydaşlarımızı bir araya getiren bu projesine katkı sunmak bizleri çok mutlu etti. Aramızda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Saha - Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Makedonya ve Kosova Türkü 21 ünlü ressam bulunmakta. Onlar, 16 - 28 Ağustos günlerinde Tarihi Çarşı’da çizecekleri resimlere Safranbolu’muzun güzellikleri ve tarihini yansıtacaklar” dedi.

TÜRKSOY’un Safranbolu’daki ilk faaliyeti olmadığını vurgulayan Başkan Köse, “Safranbolu Belediyesi - TÜRKSOY ilişkilerini hatırlayacak olursak; Teşkilatın 12. Fotoğrafçılar Buluşması’nda da 27 kişilik bir grup 5 - 11 Ekim 2015 tarihleri arasında Safranbolu’da bir araya gelerek Çarşı SAKEM’de sergi gerçekleştirmişti. Türk Dünyası Fotoğrafçılarının Gözüyle Safranbolu sergisinin tüm fotoğrafları Safranbolu Belediyesine bırakılmış, aynı senenin Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde TÜRKSOY özel ödülü verilmişti. 2016’da TÜRKSOY 1.Besteciler Buluşması gerçekleştirildi. TÜRKSOY Halk oyunları ekibi, 2017’de düzenlenen 18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nde gösteri gerçekleştirdi. Yine TÜRKSOY Karma Resim sergisi açıldı. TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’nın 21.’si ise 2019 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta gerçekleştirildi. Oş ile aynı yıl Kardeş Şehir Antlaşması imzalandı. Yani soydaşlarımızla ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Ben, ressamlarımıza keyifle yapacakları 10 günlük çalışma boyunca başarı ve kolaylıklar diliyorum. Çizimlerin sonucunda TÜRKSOY Resim Sergisi açılacak” şeklinde konuştu.

Köse, açılış ile ilgili olarak, “TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in katılımlarıyla 27 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00’de Hıdırlık Seyir Tepesi’nde yapacağımız açılışa tüm Safranboluları bekliyoruz. Sergi, buradaki açılıştan sonra 29 Ağustos - 5 Eylül günlerinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi’mizde devam edecek “ dedi.

Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı ise yaptığı konuşmada, “ Öncelikle Belediye Başkanımız Elif Köse hanımefendiye bizleri ağırladığı ve bu güzel kentte misafir ettiği için teşekkür ediyoruz. Değerli ressamlarımız UNESCO Miras Ken1ti Safranbolu’nun güzelliklerini resmederek insanlarımıza sunacaklar. Güzel bir etkinlik bizleri bekliyor. Bir kez daha tüm sanatçılarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Ressamlar bugün Safranbolu gezisi ile ilçemizin güzelliklerini resmetmeye başlayacaklar.