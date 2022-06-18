banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Karabük’ten 4 firma yer aldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye ihracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Karabük ilinden 4 firmanın listede yer aldığını duyurdu.

KARABÜK 18.06.2022, 18:39
Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Karabük’ten 4 firma yer aldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Türkiye ihracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan 2021 yılı Türkiye’nin ilk bin ihracatçısı listesinde Karabük ilinden 4 firmanın listede yer aldığını duyurdu.

Başkan Mescier yaptığı açıklamada, "Mescier Dış Tic. AŞ. 54’üncü, Çağ Çelik Demir Çelik End. AŞ. 178’inci, Boskay Metal San. ve Tİc. AŞ. 292’inci ve Işık Çelik San ve Tİc. AŞ. 447’inci sırada yer alarak şehrimiz için önemli bir gurur kaynağı oldular. Üreten ve katma değer oluşturan sanayi kültürünü ihracat ile taçlandıran ve listede yer alan tüm işverenlerimizİ ve çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu