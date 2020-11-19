Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin 112. yılı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çebi, mesajında, bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 1908’de başlaması nedeniyle Türkiye’de her yıl 22 Kasım’ın Diş Hekimleri Günü olarak kutlandığını belirtti. 22 Kasım’ı içine alan haftanın ise toplum ağız ve diş sağlığı farkındalığını arttırmak, doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını kazandırmak, genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek ve mesleki sorunlara dikkat çekmek amacıyla “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlandığını ifade eden Çebi, şunları kaydetti:

"Covid-19 pandemisi sebepli, içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde de şahit olduğumuz üzere sağlık; medeni, sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın en önemli unsurudur. Bundan dolayı yaşamak, üretebilmek, gezip-görebilmek, öğrenmek için sağlıklı olmak gerekir. Sağlığın insan vücudundaki temelini de ağız ve diş sağlığı oluşturmaktadır. Bireylerde mevcut olan oral ve perioral bölge hastalıkları primer ya da sekonder olarak sindirim, solunum ve boşaltım sistemi hastalıklarına, kardiyovasküler hastalıklara neden olabildiği gibi mevcut olan oral ve perioral bölge hastalıkları, bireylerde varolan birçok hastalığın da belirtisi olabilir. Bu sebeplerden dolayı ağız ve diş sağlığı bakımına gereken önem fazlasıyla gösterilmelidir.

Toplumumuzu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirmek için eğitim şarttır. Eğitime özellikle küçük yaşlarda başlanmalı, ağız ve diş bakımı bireylerde alışkanlık haline getirilmelidir. Bu konuda öğretmenlerimize, anne ve babalara ve sağlık kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak ilimizde bu tip eğitimlerin öncüsü olmaktayız ve öncü olmaya da devam edeceğiz.

Toplumumuzun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde, özverili çalışmalar yürüten tüm saygıdeğer meslektaşlarımın, diş hekimlerimizin Diş Hekimleri Günü’nü ve tüm ağız ve diş sağlığı çalışanlarının Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı kutlar çalışmalarında başarılar dilerim."