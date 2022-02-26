Turizm çalıştayı alt komite toplantısı yapıldı

Turizm Çalıştayı alt komite toplantısı Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz Başkanlığında yapıldı.

Komite, Safranbolu Turizmini daha ilerilere taşımak için yapılacak olan projeler ile ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Kaymakamlık Makamında yapılan toplantıya Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan V. Nuray Türker, Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Üyesi Serhat Şengün, Kültür ve Turizm Vakfı Üyesi Ahmet Soykök, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Gökhan Kara katıldı.

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’yu bir turizm cenneti yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İlçenin geçmişten aldığı emaneti geleceğe taşımayı bilen, korumada adından söz ettiren bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Bu gün gerçekleştirdiğimiz toplantıda da turizm adına ne yaptık, neler yapabiliriz ve yeni projeleri konuştuk. Karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Safranbolu’muzda turizmi canlandırmak, ilçemizi tanıtmak adına çalışmalarımız devam edecek” dedi.