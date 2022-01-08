İki adayın yarıştığı ve rekor düzeyde katılımın sağlandığı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimleri’nde mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

Karabük Belediyesi Nikah salonunda gerçekleştirilen Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut Başkan Nurettin Tümen ile Ali Rıza Gökçekli yarıştı. Bin 197 seçmenin oy kullandığı seçimlerde mevcut Başkan Nurettin Tümen rakibine 80 oy fark atarak 631 oy ile yeniden güven tazelerken, Ali Rıza Gökçekli ise 551 oy aldı.

Seçim kurulunun sandıktan çıkan oyları tek sayarak açıklamasının ardından mevcut başkan Nurettin Tümen, kazananın esnaflar olduğunu belirterek, rakibi Ali Rıza Gökçekli’yi kucaklayarak birbirlerini tebrik etti.