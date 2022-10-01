TSO seçimlerine Vergili damgası

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri için aday olan iş adamları Fatih Çapraz ve Adnan Çebi’yi bir araya getirerek uzlaşmalarını sağladı.

Başkan Vergili, 8 Ekimde yapılacak olan Karabük TSO seçimleri için aday olduklarını duyuran iş insanları Fatih Çapraz ve Adnan Çebi ile görüştü.

Yapılan görüşmeler sonucunda Fatih Çapraz’ın Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı adayı, Adnan Çebi’nin de Meclis Başkanı adayı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vergili, "Karabük’ün menfaatleri üzerine her zaman asgari müşterekte birleşme olmuştur. Bizim görüşmelerimizin neticesinde Adnan Bey kardeşimiz olsun, Fatih Bey olsun Karabük’le ilgili idarenin Ticaret Odasının gelişiminde katkıda bulunmak için beraber hareket etmeye karar vermişlerdir” dedi.

Görüşmede alınan karara değinen Vergili, “Almış olduğumuz karara göre Fatih Bey Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanı olarak da Adnan Çebi Bey kardeşimiz yollarına devam edip bizleri yine Karabüklüler olarak elimizden gelen tüm desteği vererek Karabük’e hayırlı çalışmalarda bulunacaktır. İkisine de hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.