TSO Başkanı Çapraz çalışmaları değerlendirdi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, yapmış oldukları çalışmalar ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çapraz, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım, Karabük Sebzeciler Balıkçılar Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, Karabük Kahveciler Lokantacı Otelci Pastacı Fırıncı ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan ile birlikte bir dizi ziyaretlerde ve çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

KTSO ve KOSGEB işbirliğiyle "Kobi Gelişim Programı" ve KOSGEB destekleri hakkında imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptıklarını ifade eden Çapraz, "KTSO ve Enerjisa iş birliğiyle ’Enerji Piyasası Bilgilendirme’ toplantısı yapıldı. Karabük Sanayi ve Teknoloji İşbirliği (SANTEK) kurulu toplantısına KTSO olarak katılım sağladık. Yine önümüzdeki süreçte, gıda ürünleri imalatına yönelik bir sanayi sitesinin kurulmasının güzel olabileceği fikrini kurulun görüşüne sunduk. KTSO olarak, akreditasyon izleme komitemizi oluşturduk. Bununla birlikte, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme denetimimiz gerçekleştirildi. ’3 Nisan Sanayi Günü’ ilan edilmesi için bir dizi görüşmelerimiz olmuş ve yetkililerden talebimiz olmuştu. Bu konu ile ilgili bilinç oluşturmak adına girişimlerimiz devam ediyor. Tüm Karabük kamuoyu ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte bizler için çok önemli olan bu konunun takibini yaparsak inşallah yeni yılda bu hedefimize ulaşacağımızı inanıyorum" dedi.

Filyos Limanı’nın kullanımıyla ilgili de çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Çapraz, "Bu konuyu biz KTSO olarak sürekli dile getireceğiz. Batı Karadeniz bölgemizin ve Orta Anadolu bölgemizin dışa açılımı Filyos Limanı ve orada kullandırılacak başka bir liman sayesinde olacağının altını çizmek istiyorum. TPAO tarafından yapılan gaz işleme tesisi milli bir mesele olduğu için hepimiz çok gururluyuz ve destek vermekteyiz. Diğer yandan, ayakta kalabilmek, rekabet edebilmek, ihracatımızı geliştirebilmek, istihdam oluşturabilmek için de Batı Karadeniz olarak bir limana acilen ihtiyacımız var. Filyos Limanı, bölgemizde ihracata çalışan ve çalışmak isteyen firmalara kullandırılması ve aynı zamanda konteyner limanı haline getirilmesi mevcut tesislerin devamlılığını sağlayacağı gibi yeni yatırımcıları da teşvik edecektir. İncelemelerimiz de gördük ki, TPAO’nun yapmış olduğu yatırımı engellemeden, ayrı bir yoldan ulaşım sağlanarak ve limana ilave yapılarak orta vade de liman bölgemize hizmet verebilir" diye konuştu.

Eskipazar Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ilgili her türü katkıyı vereceklerini aktaran Çapraz, şunları kaydetti:

"Eskipazar Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarına katılım sağlamaktayız. Batı Karadeniz bölgemizde lojistik merkez yok, serbest bölge yok, yeterli antrepo yok. Hepsini aynı anda inşa etmek, faaliyete geçirmek kolay değil, bunun farkındayız. Bir yerden başlamak adına, valimizin, vekillerimizin ve belediye başkanımızın desteğiyle, hep birlikte hareket edersek lojistik merkez kurulmasını sağlayabiliriz."