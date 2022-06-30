Trafik kazasında ölen karı koca birlikte defnedildi

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden karı koca birlikte defnedildi.

100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camisi’nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Salih (71) ve Behiye Portakal (69) çifti aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye, Salih ve Behiye Portakal’ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekili Niyazi Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve sevenleri katıldı.

Olayın geçmişi

Safranbolu-Karabük karayolu Bulak Kavşağında meydana gelen kazada Ali Emre Gürel idaresindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Karabük istikametine seyir halindeyken Bulak’tan Karabük’e seyreden Salih Portakal (71) idaresindeki 78 AH 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.