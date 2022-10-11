Trafik çilesini sona erdirecek projenin yüzde 70’i tamamlandı

Karabük’te kesintisiz trafiğin sağlanması amacıyla yapımına başlanan Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağı çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı.

Karabük Belediyesi tarafından başlatılan ve bittiğinde vatandaşların trafik çilesini sona erdirecek olan başlanan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yaklaşık 100 milyon lira harcanacak olan proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların yüzde 70’i tamamlandı. Ana su hattındaki deplase çalışmalarının da kısa sürede bitirilmesiyle alt geçit için perde duvarları tamamlanacak. Başlangıçta Aralık ayında bitirilmesi düşünülen projenin Kasım ayının sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili de bölgeye gelerek yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.