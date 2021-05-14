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Toprak altından çıkan suyun kaynağı tespit edildi

Karabük’te toprak altından çıkan su sonucu tedirgin olan apartman sakinleri belediye ekiplerinin çalışması sonucu rahat nefes aldı.

KARABÜK 14.05.2021, 17:32
Toprak altından çıkan suyun kaynağı tespit edildi

Karabük’te toprak altından çıkan su sonucu tedirgin olan apartman sakinleri belediye ekiplerinin çalışması sonucu rahat nefes aldı.

100. Yıl Mahallesi 1008 No’lu Cadde üzerinde topraktan çıkan su sonucu site içerisindeki apartmanın duvarında çatlaklık meydana gelmiş, diğer apartman sakinleri ise tedirgin olmuştu. Karabük Belediyesi’ne ait Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu su kaçağının kaynağını tespit etti. İçme suyu borusunda yaşanan çatlaktan dolayı su sızıntısı olduğunu tespit eden ekipleri arızayı gidermesi sonucu apartman sakinleri ise rahat nefes aldı.
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