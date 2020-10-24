TEODER heyeti Ankara’da sektörün sorunlarını iletti
TÜM ETKİNLİK VE ORGANİZATÖRLER DERNEĞİ (TEODER), BİR TAKIM ZİYARETLER İÇİN BULUNDUĞU ANKARA'DA SEKTÖRLE İLGİLİ SORUNLARI İLGİLİ MAKAMLARA İLETTİ.
Tüm Etkinlik ve Organizatörler Derneği (TEODER), bir takım ziyaretler için bulunduğu Ankara’da sektörle ilgili sorunları ilgili makamlara iletti.
Türkiye Etkinlik Endüstrisi’nde faaliyet gösteren ve sektörün en önemli isimlerinin de bünyesinde yer aldığı ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen genel kurulla faaliyetlerine başlayan TEODER, Ankara’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Erol Yıldırım beraberindeki Başkanvekili Ayşegül Tanju Yazmacı ve Genel Sekreter Çiğdem Başlak ile sırasıyla
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi.
Sektörün pandemi sürecinde ki sorunlarına değinerek, hazırladıkları raporları sunan heyet, sektör temsilcilerinin mağduriyetleri ile birlikte çözüm önerilerini ilave ederek, gerekli yasal ve ekonomik düzenlemelerin yapılmasını talep ettiler.
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