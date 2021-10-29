banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

TED Karabük Koleji’nden “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi Vali Gürel’in katılımıyla açıldı.

KARABÜK 29.10.2021, 16:11
TED Karabük Koleji’nden “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi Vali Gürel’in katılımıyla açıldı.

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. TED Karabük Koleji’nde hazırlanan “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TED Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, sergi ile ilgili yaptığı konuşmada, “ Cumhuriyetin 98’inci dolayısıyla Ressam Serhat Dalgıç’ın yaptığı resimlerden oluşan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu sergiyi açacağız. Atatürk ve Cumhuriyet kazanımları ülkemiz için çok önemli. TED Karabük Koleji ailesi bunun çok farkında. TED Koleji, Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı tüm kazanımları, insanlarımızın elde ettiği tüm hakları sonuna kadar korumaya ant içmiş bir kuruluştur. Öğrencilerimizde ülkesini, milletini seven, araştıran, sorgulayan bireyler olarak daima Cumhuriyet kazanımlarının bekçisi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdeleyi keserek sergiyi gezen Vali Gürel, serginin hazırlanmasında emeği geçen Ressam Serhat Dalgıç başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3