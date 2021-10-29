TED Karabük Koleji’nden “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisi Vali Gürel’in katılımıyla açıldı.

Karabük’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. TED Karabük Koleji’nde hazırlanan “Atatürk ve Cumhuriyet” sergisinin açılışı için tören düzenlendi. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

TED Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, sergi ile ilgili yaptığı konuşmada, “ Cumhuriyetin 98’inci dolayısıyla Ressam Serhat Dalgıç’ın yaptığı resimlerden oluşan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu sergiyi açacağız. Atatürk ve Cumhuriyet kazanımları ülkemiz için çok önemli. TED Karabük Koleji ailesi bunun çok farkında. TED Koleji, Atatürk’ün ülkemize kazandırdığı tüm kazanımları, insanlarımızın elde ettiği tüm hakları sonuna kadar korumaya ant içmiş bir kuruluştur. Öğrencilerimizde ülkesini, milletini seven, araştıran, sorgulayan bireyler olarak daima Cumhuriyet kazanımlarının bekçisi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile birlikte kurdeleyi keserek sergiyi gezen Vali Gürel, serginin hazırlanmasında emeği geçen Ressam Serhat Dalgıç başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencileri tebrik etti.