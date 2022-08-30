Tebligat gönderen belediye başkanına hakaret ve tehditler savurdu

Karabük’ün tanınmış iş adamının oğlu, belediye tarafından kendilerine gönderilen tebligat sonrası Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye ağır hakaretlerde bulunarak tehditler savurdu.

Edinilen bilgiye göre Karabük Belediyesi tarafından uzun yıllar kullanılan bir yapının yıkılması için iş adamına tebligat gönderildi. Muhavvat inşaatı yıkılması için gönderilen tebligat sonrası tanınmış iş adamının oğlu olduğu öğrenilen Ali O.Y., WhatsApp üzerinden Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye hakaretler yağdırdı. Kentin tanınmış işadamının oğlu Ali O.Y., gönderdiği mesajları da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Psikolojik soruları olduğu öğrenilen Ali O.Y.’nin mesajları tepkilere neden oldu. Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından gönderilen tebligatı da hesabından paylaşan Ali O.Y.’nun mesajlarında, Başkan Vergili’yi avantacılık, mafya bağlantılarıyla ilişkilendirilmesi gibi konularda ağır hakaretler ederek ve tehditler savurarak yer vermesi tepkilere neden oldu.

Söz konusu iş insanının oğlu Ali. O.Y.’nin yakın zamanda akıl sağlığı nedeniyle uzun süre tedavi gördüğü zaman zaman çektiği videolar ile Karabük’te bazı kişi ve isimlere küfürler ve hakaretler saçtığı öne sürüldü. Başkan Vergili ise henüz bu tepkilere cevap vermedi.