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Taşdelen: “Bu ülkede yasalar geçerli olduğu için kişilerin dediği askıda kalacaktır”

Hizmet-İş Sendikası Karabük Yetki Temsilcisi Rıza Taşdelen düzenlediği istişare ve bilgilendirme toplantısında Karabük Belediyesi personeli ile bir araya geldi.

KARABÜK 06.12.2021, 15:57
Taşdelen: “Bu ülkede yasalar geçerli olduğu için kişilerin dediği askıda kalacaktır”

Hizmet-İş Sendikası Karabük Yetki Temsilcisi Rıza Taşdelen düzenlediği istişare ve bilgilendirme toplantısında Karabük Belediyesi personeli ile bir araya geldi.

Mevcut sendika yönetiminin kendi çıkarlarını ön planda tutup, Karabük belediyesi emekçilerini yeteri kadar temsil edemediğini ifade eden Taşdelen bu kurulu düzeni yıkarak belediye çalışanlarını Hizmet-İş çatısı altında toplayarak yeni sendikayı belediye emekçileri olarak hep birlikte yönetmek için bu haklı mücadeleyi başlattıklarını ifade etti.

Başlattıkları sendikal mücadelede ortaya atılan ‘Sendika değiştirirsek işçi kıyımına gidilir’ söylentilerine açıklık getiren Taşdelen: “Üç seçim geçiren Karabük Belediye Başkanımız Rafet Vergili’nin kendi seçimlerinde dahi belediyede çalışan çoğu işçi kardeşlerimiz hem taraf olmuş hem de oy vermemiştir. Başkanımız bu kişileri tek tek bilmesine rağmen bir tane işçiyi bırak işten çıkarmayı yerini dahi değiştirmemiştir. Çoluğunun çocuğunun geleceği için, ekmek kavgası için yapılan mücadelede Sayın Başkanımın taraf olmayacağına işçinin özgür ve hür iradesine saygı duyacağına yürekten inanıyorum’’ dedi.

Taşdelen, “Kendi çıkarlarını ön planda tutup, emekçiler olarak bizleri yeteri kadar temsil edemediğini, hak ettiğimiz ücret, özlük haklarımız ve sosyal haklarımızı elde edebilmek adına hiç bir mücadele göstermediklerini, işyerlerinde yaşanan ayrımcılığa son vermek adına, yıllık izin, fazla mesai ve bunun gibi birçok konularda kılını bile kıpırdatmadığını gördüğümüz ve buna son vermek, bu kurulu düzeni yıkarak sendikamızı belediye emekçileri olarak hep birlikte yönetmek için bu haklı mücadelemizi başlattık. Bizlere olan inancınız, samimiyetimize olan güveninizle en büyük mücadeleyi sizler verdiniz. Seçimlerde çevirdikleri entrika ve sandık oyunlarına rağmen delege üstünlüğünü sağlayarak onları sandığa gömdük. Mevcut Sendika Genel Merkezi bu başarımıza rağmen kulaklarını biz emekçilere tıkayıp kurulu düzenini bozmamak için tüzüğü işaret ederek, yasalarda bize açık olan tüm kapıları tek tek yüzümüze kapattı. Bilmiyorlar ki siz emekçi kardeşlerimiz için, sizleri hakkıyla savunabilmek ve hak ettiğiniz hakları sonuna kadar alabilmek için bizim çalacağımız kapılarımız var” ifadelerine yer verdi.

Asla koltuk sevdalısı olmadığını aktaran Taşdelen şunları söyledi: “Yaklaşık bir yıldır omuz omuza mücadele ettiğimiz dava arkadaşlarımızın büyük bir kısmı gerçekleri bilmiyor. Buradaki esas amacımız işçinin alın terini, işçinin emeğini sonuna kadar korumak ve aynı çatı altında toplamaktır. Bu süreç içerisinde şu an gelmiş olduğumuz noktada görüleceği üzere birlikteliğimiz, kardeşliğimiz ve güvenimiz devam ediyor. Şu an aramızda olmayan işçi abi ve kardeşlerimizin kafalarının karışık olmasına sebep, her kafadan aslı astarı olmayan bir takım söylemlerin ortaya atılmasından kaynaklanmaktadır. Bizler, onlar için de her zaman haklarını ne pahasına olursa olsun korumak adına bu yolda önümüze gelen her türlü engellere rağmen yorulmadan usanmadan ve geri adım atmadan devam edeceğiz.”

“Haklarımızı en iyi şekilde alabilmek için Hizmet-İş Sendikasına geçiş mücadelemizi başlattık ve önümüzdeki günlerde bunun startını vereceğiz” diyen Taşdelen, “Allah’ın izniyle çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alacağız. Sendikalar kanununa göre bir sendikanın yetkili olabilmesi için ve toplu sözleşme görüşmelerinde masaya oturabilmesi için en az beş ay (yani 150 gün) önceden geçiş işlemlerinin tamamlaması gerektiğini yasalarda açıkça belirtilmiştir. Yani bizim bu mücadelemizi 15 Ocak 2022 tarihine kadar tamamladığımız takdirde bu ülkede yasalar geçerli olduğu için kişilerin dediği askıda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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