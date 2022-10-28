"Tarihin Başkentinde Bir Usta Bin Usta" Projesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı"nca Karabük İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan "Tarihin Başkentinde Bir Usta Bin Usta" projesinin sergisi açıldı.

Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi’nde düzenlenen serginin açılışına, Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, il ve ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve projeye katılan kursiyerler katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 275 bin TL hibe desteğinin yanı sıra iş adamı Şefik Dizdar tarafından sağlanan 72 bin 560 TL’lik eş finansman ile birlikte hayata geçirilen proje ile unutulmaya yüz tutmuş sanatların devamlılığının sağlanması, katma değeri ve marka değeri yüksek yöresel ürünlerin üretimi hedefleniyor.

Serginin açılış kurdelesini kursiyerler ve protokol üyeleri ile birlikte kesen Vali Gürel, sergiyi gezerek el emeği göz nuru birbirinden güzel el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

"Tarihin Başkentinde Bir Usta Bin Usta" projesinde; İl Yazı İşleri Müdürlüğü, Safranbolu Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi, Safranbolu Tarihi ve Kültürel El Sanatları Kooperatifi proje iştirakçileri olarak yer alıyor.