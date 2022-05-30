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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Karabük’te jandarma ekipleri bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

KARABÜK 30.05.2022, 14:06
Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Karabük’te jandarma ekipleri bir şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 40 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumayanı Köyünde ikamet eden H.B (32) isimli şüpheliyi durdurdu. GBT sorgusunun ardından şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan açıklamada, “Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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