SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’tan KBÜ’ye ziyaret

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı ziyaret etti.

Mühendislik Eğitim Programları ve Akreditasyon (MÜDEK) konusunda sunum yapmak için Karabük Üniversitesine gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti.

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kalite ve akreditasyon temelli vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin ilk akreditasyonunu 2016 yılında alan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, uyguladığı bir dönem tam zamanlı eğitim iş birliği modeli, 7+1 ile üniversite sanayi iş birliğinde örnek olmuş; YÖK’ün ve TÜBİTAK’ın “İş birliği güç birliği” projesi kapsamında da faaliyetler göstererek sektörün ihtiyaçlarına uygun mühendis yetiştirme, sektörle akademik çevreleri bir araya getirme gibi önemli çalışmalar yürütmüştür.

Bu kapsamda KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve akademisyenlerini bilgilendirme amacıyla Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu’nda sunum gerçekleştirdi. Programın ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’a günün anısına plaket takdim etti.