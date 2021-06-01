Sözen, “16 yılda bin 499 proje uygulamaya alındı”

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Haziran ayı toplantısında yaptığı konuşmada KÖYDES projeleri kapsamında 16 yılda tahsis edilen 223 milyon 612 bin 448 TL ile bin 499 projenin uygulanmaya alındığını belirtti.

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, “KÖYDES projesi 16 yıldır aralıksız devam eden ve köylerin altyapı sorunlarının çözümü için planlanmış olan ülkemizin en önemli ve en büyük projesidir” dedi.

Karabük’e köylerin altyapı projelerinin desteklenmesi kapsamında 2021 yılında 27 milyon 187 bin 680 TL ödenek geldiğini belirten Sözen, “Bu ödeneğin 15 milyon 159 bin 657 TL’si ile 16 adet yol ve 3 milyon 502 bin 477 TL ile de 10 adet içme suyu projesi programa alınmıştır. 8 milyon 525 bin 544 TL ödenek ile de ilimizin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılmıştır. 2021 yılında yol programı çerçevesinde 33,2 kilometre sıcak asfalt (BSK) yapılması planlanmakta olup, 16,4 kilometrede asfalt bakım çalışması gerçekleştirilecektir. İçme suyu programı kapsamında ise 19 köy 6 ünitenin içme suyu depo, isale ve terfi hattı yenileme çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” ifadelerine yer verdi.

Sözen, KÖYDES projesi kapsamında da2005-2021 yılları arasında ise 223 milyon 612 bin 448 TL ödenek tahsis edildiğini, bu ödenek ile 748 yol, 698 içme suyu, 36 kanalizasyon ve 17 sulama olmak üzere toplam bin 499 projenin programa alınarak uygulandığını ve uygulanmaya da devam ettiğini aktardı.

“Özel İdare bünyesinde bulunan konkasörlerimizle çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diyen Sözen, “İki adet seyyar konkasörlerimizle 2015 yılından 2020 yılına kadar olan süre zarfında toplamda 1 milyon 246 bin 274 ton malzeme üretimi gerçekleştirilmiştir. 2021 yılının ilk 5 ayında ise iki adet seyyar konkasörümüz ile 89 bin 325 ton malzeme üretimi yapılmıştır. Bu şekilde hem maliyetten tasarruf etmiş olduk hem de köy grup yollarına yaptığımız asfalta malzeme üretimini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.