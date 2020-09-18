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Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı ihalesi yapılacak
AK PARTİ KARABÜK İL BAŞKANI İSMAİL ALTINÖZ, SAOĞANLI ÇAYI TAŞKIN KORUMA İNŞAATI İŞİNİN İHALEYE ÇIKACAĞINI BİLDİRDİ.
KARABÜK 18.09.2020, 12:30
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AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Saoğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin ihaleye çıkacağını bildirdi.
İl Başkanı Altınöz, Karabük merkez Cemaller köyü Soğanlı Çayı taşkın koruma inşaatı işinin 14 Ekim tarihinde DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edileceğini belirtti.
İş kapsamında 2 bin 600 metre çift taraflı toplam 5 bin 200 metre istifli taş tahkimatlı sedde, 15 adet brit ve 1 adet sulama bendi imalatı yapılacağını belirten İsmail Altınöz, Karabük’e hayırlı olmasını diledi.
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