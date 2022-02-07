Senegal devlet televizyonu RTS, belgesel için KBÜ’de

Senegal devlet televizyonu RTS “Bir Senegalli’nin Gözünden Türkiye Belgeseli” çekimleri için Karabük Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü girişimleriyle Senegal’in devlet televizyonu RTS’den gelen belgesel ekibi “Bir Senegalli’nin Gözünden Türkiye Belgeseli” için Karabük Üniversitesinde çekimler gerçekleştirdi. Türkiye’nin anlatılacağı ve Senegal ile olan ilişkilerin de yer alacağı belgeselde Karabük Üniversitesi de bulunuyor. Belgeselin Karabük Üniversitesi ayağında Rektör Prof. Dr. Refik Polat ile röportaj gerçekleştirildi. Ardından, kampüste ve dersliklerde uluslararası öğrencilerle çekimler yapıldı. Belgesel ekibi daha sonra Unesco Dünya Miras Kenti Safranbolu’da da bazı çekimler gerçekleştirdi.

Belgesel çekiminde RTS mikrofonuna konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de en çok tercih ettiği üniversitelerden biri olan Karabük Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler vererek üniversitenin uluslararası alandaki başarısını anlattı. Rektör Polat ayrıca, Karabük Üniversitesinde öğrenim gören 201 Senegalli öğrencinin eğitim durumları ve sosyal yaşamları hakkında da bilgiler aktardı.

Senegalli öğrencilerin birinci tercihi KBÜ

Karabük Üniversitesi son 7 yılda uluslararası alanda yaptığı atılımlarla üniversitenin ve şehrin adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Her geçen gün uluslararası arenada görünürlüğünü artıran Karabük Üniversitesinin uluslararası öğrenci sayısı 12 bine yaklaştı. Afrika ülkelerinden yoğun ilgi gören Karabük Üniversitesinin Afrikalı öğrenci sayısı ise 4 bin oldu.

Karabük Üniversitesinin, 2020 yılında Senegal ile başlattığı güçlü ilişkileri sayesinde de Senegalli öğrencilerin birinci tercihi Karabük Üniversitesi olmaya devam ediyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde devam eden ilişkiler sayesinde 2020 yılında sadece 1 Senegalli öğrencinin olduğu Karabük Üniversitesinde bugün 201 Senegalli öğrenci eğitim görüyor.

Son iki yıldır karşılıklı olarak Senegal’de bulunan birçok üniversiteye ziyaretler geçekleştirildi. Senegal’deki üniversiteler ile Karabük Üniversitesi arasındaki ikili iş birlikleri sayesinde akademik personel değişimi ile öğrenci alımları artmaya başladı.