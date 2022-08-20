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Şehit Aileleri Derneğinden “Aşure Günü” etkinliği
Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Muharrem Ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Aşure Günü” etkinliği Karabük Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
KARABÜK 20.08.2022, 14:11
Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Muharrem Ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Aşure Günü” etkinliği Karabük Öğretmenevinde gerçekleştirildi.
Aşure Günü etkinliğine Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, Karabük Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
5000 Evler Merkez Cami İmam Hatibi Hüseyin Lütfi Ersoy tarafından Kur-an’ı Kerim Tilavetinin okunduğu etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.