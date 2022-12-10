Şahin, esnafların sorunlarını başkanlardan dinledi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mehmet Ali Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldıray Yıldırım ile görüşerek kentteki esnafların karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Tümen ve Yıldırım’ın talep ve önerilerini aktardığı Şahin, gerekli desteği vermek için ellerinden geleni yapmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Fiyat artışları ile ilgili de konuşan Şahin, “Konfederasyon Başkanı, sıkı sık sesnaf odaları birliğinden gelen bilgileri de değerlendirerek kamuoyundaki fotoğrafı çok iyi çekiyor. Onları basın yoluyla kamuoyuna duyurduğu gibi, ilgili bakanlıklarla da çok sıkı temas halinde. Onun önerileirninb ir kısmı değerlendirmeye alındı, ve bundan sonra kamu yararına ciddi bir şekidle takip edilecek. Halkın en çok şikayet ettiği konuların başında enflansyon, hayat pahallığı geliyor. Bunun bir çok nedeni var. Üretimin düşmesi, dünyadaki durgunluk ve özelşlikle Ukranya - Rusya savaşında meydana gelen gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi bizde de hayat pahalılığının artmasına enflasyonun güçlenmesine yol açtı. Ama özellikle bu ay başındaki açıklanan enflansyon 85’ten 84’e düştü. Şuan ki beklenti Ocak ayının başında Aralık ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonra geçici olarak enflansyonun aşağıya ineceği. Yıllık enflasyon yükselmedi, bir karış aşağıya düştü. Beklenti bundan sonra da bunun aşağıya düşeceği yönünde. Nitekim özellikle üreticiler, akaryakıt fiyatı yüksekliğinden bahsediyor ama son günlerde bununda kısmi düşme meydana geldi. Bunun devamı ancak istikrar sürdürür, tekrar yükselirse sorun olacaktır. Türkiye pahalı olsa da herşeyi bulmak mümkün. O bakımdan tarım ürünlerinde Türkiye ihracat da yapıyor. İç piyasalarda da ihtiyacı karşılıyor. Bizim çiftçimiz son derece işinin ehli ve kaliteli ürünleri piyasaya sürebiliyor. Ancak girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı fiyat artışları var. Bir de üreticiden tüketiciye kadar gelen bir takım rahatsızlıklar var. Vatandaş da bunun farkında. Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamaya başladı. Bu zincir marketlerin üreticiden alındığından itibaren vatandaşa sunduğu noktaya kadar aşamalar günlük takip edilecek. Sadece zincir marketler değil, diğer 200 kadar market zinciri olanlarda takip edilecek. Kimseyi suçlamak istimiyoruz ama 3-5 liraya mal olan bir ürünü büyük şehirlerde 15-20 liraya çıkmasını anlamakta da zorluk çekiyoruz. Bu işi yapanlar taşıma maliyeti bile olsa bu kadar çıkmayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bakanlığımız bunun denetimini çok iyi yaparsa bir disiplin gelecektir fiyatlara. Ben de bu inançtayım” ifadelerini kullandı.