Safranbolu’ya Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesi çağrısı

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Erkan Börekçi, Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) kurulalı 15 yılı geride bıraktığını, 50 bini aşkın öğrencisi, binlerce çalışanı ve akademisyen kadrosu ile üniversite kenti olabilme yolunda ilerlediklerini ifade eden Börekçi, "Günümüzde artık her ilde üniversite olması, üniversiteler arasında olumlu rekabet koşullarını da beraberinde getirmektedir. Safranbolu’muz tarihi dokusu, turizm değerleri, kültürel mirası ile UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan ve yaşayan açık hava müzesi şeklinde ülkemizin gözbebeği olmayı koruyabilmektedir. Artan rekabet koşullarının çok hızlı yaşandığı günümüzde kentimize çok ciddi avantaj kazandıracak ve üniversite kenti olmayı perçinleyecek dünya mirası olan Safranbolu’da gerekli fiili üniversite altyapısı oluşmuş ve üniversite olmayı beklemektedir. Safranbolu’ya kurulacak ’Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesi’ kentimize çok ciddi avantajlar katacaktır" dedi.

"Karabük Teknik Üniversitesi"

Mevcut hali ile olan Karabük Üniversitesinin "Karabük Teknik Üniversitesi" olarak ihtisaslaşması, Karabük’ün sanayi kenti olması, Filyos Projesi, sanayi kenti ve üniversite işbirliğinin bilimsel zemininin güçleneceğini ifade eden Börekçi, "Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesi de gerek dünyada gerekse ülkemizde üniversiteler; sosyoekonomik eşitsizlikleri gideren, kentsel kalkınma ve gelişmeyi hızlandıran temel aktörlerden biri olarak ele alınmakta, hemen her kentte üniversitelerin açılması kentlerde bir hareketliliğe ve canlanmaya yol açtığı düşünüldüğünde, temelde sosyo-ekonomik eşitsizlikleri giderme ve kentleri canlandırma açısından, oranı değişmekle birlikte; özellikle kent dışından gelen öğrenci ve personelin etkisi ile kalkınmasına da ciddi etkileri olacaktır. Karabük ve Safranbolu ilçesi eş zamanlı olarak sürekli gelişmektedir. Karabük, demir, çelik ve sanayi gibi teknik konuları kapsarken, Safranbolu da turizm, sanat, geleneksel sanatlar, dericilik, gastronomi, mimarlık gibi sosyal ve sanatsal alanlarda gelişmektedir. Bu bağlamda bakıldığında iki farklı alanın, iki farklı üniversiteler ile ayrılması ve ihtisaslaşması da şehrimiz için büyüyen ve gelişen bir vizyona ulaşmasına katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

"Üniversite bir an önce kurulmalı"

Üniversitelerin şehre katacağı faydaları düşünüldüğünde bir an önce Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesinin kurulmasının faydalı olacağını vurgulayan Börekçi, şunları kaydetti.

"Zaten halihazırda kampüs olarak hizmet veren fakültelerin bir çatı altında birleştirilerek ve zamanla teknik ve sanat ve sosyal alanlar olarak iki üniversiteyi yapısal anlamda da ayrıştırılarak yapılacak olan bu ayrım şehrimizin bahsettiğimiz işsizlik, miras el sanatlarından dericilik, geleneksel sanatlar, istihdam modellerinin geliştirilmesi, turizmin geleneksel el sanatları ile zemini güçlendirilerek daha iddialı hale getirilmesi gibi bir çok konuda gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Siyasetin etkin sonuçlarının hızlı alınabileceği bu günkü koşullar değerlendirildiğinde bu isteğimize kent idari ve siyasi dinamikleri ile birlikte kentimizin umutlu geleceğine bir tuğla koymak adına tüm kenti sevenleri göreve davet ediyor ve KARÜNDER olarak Karabük Üniversitesi kurulma aşamasında nasıl taşın altına elimizi çekinmeden koyduysak, ’Safranbolu Sanat ve Sosyal Bilimler Üniversitesinin’ kurulma çalışmalarında da aynı fedakarlık ve özveri ile yine elimizi, hiçbir karşılık beklemeksizin taşın altına koyma sorumluluğundan kendimizi çekmeyeceğimiz sözünü veriyoruz."