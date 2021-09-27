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Safranbolu’ya modern bir okul binası daha kazandırılıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 12 derslikli Şehit Atilla Bodur İlk Okulu’nda çalışmalar başladı.

KARABÜK 27.09.2021, 17:09
Safranbolu’ya modern bir okul binası daha kazandırılıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 12 derslikli Şehit Atilla Bodur İlk Okulu’nda çalışmalar başladı.

Eğitim öğretimdeki başarıları adından söz ettiren Safranbolu ilçesi, son yıllarda kazandırılan modern okul binaları ile de ön planda. Son olarak iki modern okul binası olan Kanuni Ortaokulu ve Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu binalarının hizmete açıldığı ilçede yeni bir okul binası daha kazandırılıyor.

Safranbolu’nun merkezinde yer alacak olan Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulubinasının yapımı için ilk kazma vuruldu. 12 dersliğin yanı sıra eğitim öğretim ile ilgili birçok donatıyı bünyesinde bulunduracak olan yeni okul binası ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "İlçemiz modern bir okul binasına daha kavuşuyor.Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulubinasının yapımına başlandı. Yapımı tamamlandığında ilçemize laboratuvar ve atölyeleri, kütüphanesi ve sosyal donatı alanları ile 12 derslikli bir ilkokul binası daha kazandırılmış olacak. Safranbolu eğitimdeki başarıları ile kendisini ispatlamış bir ilçemiz. Son yıllarda yapımı tamamlanarak üst üste hizmete açılan modern okul binaları, tasarım beceri atölyeleri ve z-kütüphaneleri ile de bu başarısı taçlandırılmıştır. Bu binaların ilçemize kazandırılmasında basta valilimize, milletvekillerimize, kaymakamımıza ve emeği gecen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yapımına başlanan ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağına inandığımız Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulumuz ilçemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.

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