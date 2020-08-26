Safranbolu’nun 2050’ye kadar su problemi olmayacak
DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) TARAFINDAN YAPILAN SAFRANBOLU İÇME SUYU İSALE HATTI VE ARITMA TESİSİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ’nin Karabük’e yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini söyledi.
Karabük’te son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Yıldız, bu kapsamda Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.
Safranbolu içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Safranbolu’nun 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Yıldız, "Konvansiyonel tip arıtma tesisinde fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyelerindedir isale hattında ise 5 bin 200 metre boru imalatı tamamlanmıştır. Toplam 4 bin 500 metreküp kapasiteli 4 adet su deposunun kaba inşaatı tamamlanmış ishale hattında ise yüzde 50 fiziksel gerçekleşmeye ulaşılmıştır. 2020 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Safranbolu ilçesine 35 bin metreküp/gün kaliteli içme suyu temin edilecektir" dedi.
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