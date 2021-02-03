Safranbolulular Baharevi’nde ikinci baharını yaşayacak

Safranbolu Belediyesi ileri yaşta olan vatandaşların akranlarıyla bir araya getirecek Baharevi hazırlıklarının sonuna geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile yeni bir projenin müjdesini veren Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yakın zamanda ilçede bulunan perşembe pazarının yanında olan eski nikah memurluğu binasında Baharevi’nin hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.

Vatandaşların birbirleriyle sohbet edip hoşça vakit geçirebilmelerine olanak sağlayacak Baharevi’nde, alanında uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve sağlık konularına ilişkin eğitim ve seminerler ile güncel olaylara ilişkin farkındalık günleri düzenlenecek. Safranbolu Belediyesi Baharevi’nde ilk etapta vatandaşlara satranç, tavla ve yapboz masasının da yer aldığı aktivitelerden yararlanma imkanı sunulacak. İleriki zamanlarda ise hemşirelik hizmetleri, fiziksel egzersiz ve dans dersleri gibi aktiviteler de yer alacak.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan fakat salgından dolayı faaliyete geçirilemeyen Baharevi’nin vatandaşlara ikinci bahar yaşatacağını ve sosyal imkanlar sunacağını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Sağlık seminerlerinden konserlere, gezilerden film gösterimlerine, farklı alanlarda çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Pandeminin etkileri azalır azalmaz Baharevi’mizi faaliyete geçireceğiz’’ dedi.