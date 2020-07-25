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Safranbolulu binicilerden 2 kupa birden
ÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU TARAFİNDAN DÜZENLENEN 1 YILDIZ 75 KM ‘ATLI DAYANIKLILIK’ YARIŞMASINDA SAFRANBOLULU İKİ AT BİNİCİSİ İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ.
KARABÜK 25.07.2020, 16:38
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Türkiye Binicilik Federasyonu tarafindan düzenlenen 1 yıldız 75 km ‘Atlı Dayanıklılık’ yarışmasında Safranbolulu iki at binicisi ikincilik ve üçüncülük elde etti.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 15 Temmuz anısına Ankara’nın Çubuk ilçesinde 75 km atlı dayanıklılık yarışması düzenledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan yarışmacıları zorlu parkurda geride bırakmayı başaran Safranbolulu sporcular Ömer Fethi Ergin ‘Deniz’ isimli atı ile ikincilik, Tarık Yunus Kılınç ise ‘Özturbo’ isimli atı ile üçüncü oldu. Yarış sonrası düzenlenen törenle kupalarını alan sporcular hedeflerinin milli takımda yer alarak Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu ifade etti.
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