Safranbolu’da zaman yolculuğu etkinliği

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ dolayısıyla "Safranbolu’da Zamanda Yolculuk" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Alim Aslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik bünyesinde Lütfiye Hatun Camii önünden başlayan ‘Safranbolu Tarihi Kent Yürüyüşü’ Cinci Han önünde sona erdi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftasında düzenlenen ‘Safranbolu’da Zamanda Yolculuk’ etkinliği ile ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini gündemde tutularak tanıtıma katkı sunma, farkındalık oluşturma ve tarihsel dokunun sürdürülebilir olması amaçlanıyor.