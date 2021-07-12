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Safranbolu’da yerel sanatçılara destek konserleri düzenlenecek

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile gerçekleştirilecek olan yerel sanatçılara destek konserleri için başvurular başladı.

KARABÜK 12.07.2021, 15:17
Safranbolu’da yerel sanatçılara destek konserleri düzenlenecek
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatı ile gerçekleştirilecek olan yerel sanatçılara destek konserleri için başvurular başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi pandemi nedeni ile Safranbolu’da da zor günler geçiren yerel sanatçılara destek olmak amacı ile belirli periyotlarda Safranbolu Belediyesi tarafından konserler düzenlenecek.

Başvuruların başladığını ifade eden Başkan Elif Köse, “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs Covid-19 salgını nedeni ile özellikle yerel sanatçılarımız iş yapamaz durumda kaldı. Bu nedenle sanatçılarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamak amacı ile Safranbolu Belediyesi olarak destek konserleri düzenlemeyi planladık” diye konuştu.

Konserlerin belirli aralıklarla değişik mekânlarda olacağını belirten Başkan Köse, “Bizler de biraz olsun katkı sağlayabilirsek çok mutlu olacağız. Vatandaş ve insan odaklı çalışmalarımız, projelerimiz devam edecek. Her şey çok daha güzel bir Safranbolu için” dedi.

Sanatçıların başvurularını Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’ndeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapabilecekleri belirtildi.
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