banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Instagram'da ''uzun hikaye'' dönemi
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Galatasaray, Moskova deplasmanında
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Sahibinden.com'a soruşturma şoku
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor
Rize ve Artvin'de yoğun yağış bekleniyor

Safranbolu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Safranbolu Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 16 farklı alanda çalışmaların sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

KARABÜK 20.10.2021, 12:25
Safranbolu’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Safranbolu Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 16 farklı alanda çalışmaların sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile ilgili olarak, ülkede başlayan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin tüm yurtta olduğu gibi ilçedeki öğrencilerde de ilgi ve heyecan uyandırdığını belirtti.

Son yıllarda bu heyecana TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi organizasyonlarda şahit olduklarını belirten Gümüş, "Bugün de Ovacuma Çok Programlı Anadolu Lisesindeki gençlerimizin gözlerinde bu heyecanı ve ışığı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Taşımalı eğitim kapsamında çevre köylerde ikamet eden ve taşıma merkezi olan bu okulumuzda eğitim öğretim hayatlarını sürdüren geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde 16 farklı araştırma projesi hazırlayarak güzel bir çalışmaya imza attılar. Gençlerimizi ve onlara her zaman rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimizi bu anlamlı ve değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizdeki özgüveni, motivasyonu ve azmi gördükçe geleceğimiz adına ümitleniyor, ’Güçlü Türkiye’ hedefimize bu gençlerimizle emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı iki gün açık kalacak.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2