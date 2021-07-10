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Safranbolu’da tiyatro eğitimleri başlıyor

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla açılacak olan tiyatro kursları için ön kayıtlar başladı.

KARABÜK 10.07.2021, 15:13
Safranbolu’da tiyatro eğitimleri başlıyor
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Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençleri sanatsal, kültürel aktivitelere yönlendirmek ve becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla açılacak olan tiyatro kursları için ön kayıtlar başladı.

Safranbolu Belediyesi web sayfasından ulaşılabilecek olan kurs kayıt formlarının eksiksiz doldurulması istenirken, sağlık çalışanlarına özel kontenjan ayrıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; “ Safranbolu Belediyesi olarak rutin çalışmalarımızın yanı sıra, bir kültür kenti olarak yine kültürel faaliyetlerine de önem veriyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimizi faaliyetlere tiyatro eğitimini de ekledik” dedi.

Çocuklarda 8 -10, 11-12, 13-14 yaş guruplarına bir aylık hoşça vakit geçirebilecekleri drama eğitimi ile pandemi süresince canları pahasına çalışan Sağlık Çalışanlarımıza özel tiyatro eğitimi verileceğini ifade eden Başkan Köse, kültüre ve sanata yapılacak yatırımın insana, kente ve geleceğe yapıldığını vurgulayarak, “Bu anlamda bizler elimizden geleni yapacağız. Kültür ve sanatta da sayılı kentler arasına girmeyi başaracağız” diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada kurs kayıtlar için kontenjanların sınırlı olduğu ve başvuruların 28 Temmuz’da sona ereceği bildirildi.
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