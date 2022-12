Safranbolu’da TEKNOFEST 2023 heyecanı

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Safranbolu’da öğrenciler yüksek başvuru sağladı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, ülkenin "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye" hedefiyle milli teknoloji hamlesi yolculuğunda Safranbolu eğitim ailesi olarak kendilerinin de olduğunu belirtti. Gümüş, "Güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda her geçen gün teknoloji alanındaki yarışmalara ve organizasyonlara katılım oranımız katlanarak devam ediyor. Safranbolu’daki okullarımızuçan arabadan elektrikli otomobile, insansız hava aracından rokete, engelsiz yaşam teknolojilerinden çevre ve enerji teknolojilerine, turizm teknolojilerinden tarım teknolojilerine, insansız su altı sistemlerinden sanayide dijital teknolojilere kadar dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarının düzenleneceği TEKNOFEST 2023’e hazırlanıyor.Buprojeler öğrencilerimize yeni ufuklar açıyor. Teknoloji alanındaki yenilikler, gelişmeler ve yarışmalar çocuklarımızın ve gençlerimizin ilgisini çekiyor. Ülkemiz ve geleceğimiz adına bu büyük bir avantaj. Biz eğitimciler bu konuda öğrencilerimize hem rehberlik yaparak hem de çocuklarımıza imkân ve fırsatlar sunarak onların önlerini ve ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Okullarımızda TEKNOFEST yarışmalarına olan büyük ilgiyi ve öğrencilerimizin heyecanlarını gördükçe geleceğe dair mutluluğumuz artıyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da gençlerimize güveniyoruz. Yarışmalara projeleri ile katılacak olan bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Onlara rehberlik yapan ve her türlü desteği veren öğretmenlerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum." dedi.