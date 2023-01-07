Safranbolu’da sokak hayvanları için özel alan oluşturulacak

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hizmet veren veteriner hekimler ve sokak hayvanları gönüllüleri sahipsiz hayvanlar konusunda yaşanan sorunlara çözümler üretebilmek için Belediye Başkanı Elif Köse ile görüştü.

Belediye binasında yapılan görüşmede veteriner hekimler ve sokak hayvanları gönüllüleri Başkan Köse’ye taleplerini iletti.

Toplantı sonrası konuşan Başkan Köse, “Kentimizdeki veteriner hekimler ve bizim belediyemizdeki veteriner hekimimizle güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Kentlerin en önemli problemlerinden birisi sokak hayvanları. Sokak hayvanlarından korkan bir grup ve onları besleyen hayvan gönüllülerimiz var. Belediyeler bu iki grubun arasında kalmış durumda. Yasalar var. Biz bunları bir araya gelelim ve konuşalım, ortak noktada buluşup çözümler üretelim istedik. Çok güzel ve verimli toplantı oldu” dedi.

Hayvan gönüllülerinin belediyeden, belediyenin de hayvan gönüllülerinden isteği olduğunu ifade eden Başkan Köse, “Konuşarak bir noktaya vardık. Bundan sonra Safranbolu Belediyesi olarak yeterli bulunmayan veteriner hekim sayımızı arttıracağız. Çünkü bir veteriner hekimimiz var. Özveri ile çalışıyor ancak sokak hayvanları sayısı itibari ile günlük kısırlaştırılması gereken sokak hayvanları itibariyle de bir kişinin yeterli olmadığı çok net. Biz Safranbolu Belediyesi bünyesine bir veteriner hekim daha almaya karar verdik. Bir veteriner yardımcımız var mevcut olarak. Hayvan gönüllülerinin taleplerini daha rahat karşılayacak ve daha hızlı şekilde hareket edeceğimiz duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ekipman olarak da biz göreve geldiğimizde ultrason cihazı almıştık ama eksiklerimiz var. Bunlardan biri röntgen cihazı ve kan sayım cihazı. Bunlar da acilen alınması ve bünyemizde bulunmasını istediğimiz cihazlar. Bugün hayvan gönüllülerimize onun sözünü verdik. Aynı zamanda onların en önemli isteklerinden biri buldukları sokak hayvanlarını besleyebilecekleri bir alan. Barınağın dışında bakımı yapılmış, hastalığı olmayan beslenmesi gereken hayvanlar için özel bir alan istediler. Alanla ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp onlara teslim edeceğiz. İnşallah sokak hayvanı dostlarımızla birlikte uyum içinde yaşamanın yollarını arıyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Köse, “Benim vatandaşlarımızdan en önemli isteğim çocuklarımıza sokak hayvanlarından korkmamayı öğretmek. Korkmayı değil de sevmeyi öğretirsek aslında sorun kalmayacak. Onların insanlarla bir derdi yok. Sokaklar hayvan dostlarımızın” ifadelerini kullandı.

Köse, “Ülkemizdeki yasalar gereği de tekrar hatırlatmak istiyorum. Belediyelerin sokak hayvanlarını barınaklarda tutma yetkisi yok. Nasıl yetkisi var? Acilen müdahale edilmesi gereken hayvanların, sakatlanmış ya da aşılanması, kısırlaştırılması gereken hayvan dostlarını barınağa alabiliriz. Onların tedavileri yapıldıktan sonra yine bırakmamız gereken yer sokaklar. Belediyenin bunun dışında bir şey yapma yetkisi yok. Bunun da tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. Toplantının çok verimli olduğunu belirterek hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.