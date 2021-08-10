Safranbolu’da şoförlere, "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi

Safranbolu Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda hizmete sunduğu yeni tip halk otobüslerini kullanan şoförlere, "Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi" verildi.

Yener Gülünay tarafından verilen eğitimde; iyi iletişim kurulması, çevrenin korunması, iyi sürüş yapılarak daha az yakıt tüketimi konularına değinildi. Eğitim esnasında yurt dışından getirilen bir cihazla çeşitli ölçümler de yapıldı. Eğitim ile çok daha bilinçli şoförler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimin bölgede ilk defa verildiğinin altını çizen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İş, tabi ki yeni araç alıp, onu servise sunmakla bitmiyor. Vatandaşlarımızın güvenini ve konforunu düşünmek durumundayız. Verilen eğitimle bunu amaçlıyoruz. Bu program bölgemizde ilk defa bizim belediyemizde uygulanıyor” dedi.

İlçe halkına en güzel hizmeti vermenin çabası içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Köse, “Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Tüm şoför arkadaşlarıma kazasız belasız sürüşler diliyorum.” diye konuştu.

Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi, Belediye toplantı salonundaki görsel eğitimle sona erdi.