Safranbolu’da parklardaki oyun grupları yenileniyor

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile bazı parklarda bulunan oyun grupları yenilendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Safranbolu’da bulunan ve hasar gören bazı parklardaki oyun guruplarının değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Parkların eksikleri tamamlanıyor, arızalı olanlar onarılıyor veya yenileniyor. Çocuklarımız ve değerli hemşerilerimizin daha güzel vakit geçirebilmeleri için parklarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek” ifadeleri yer aldı.