Safranbolu’da park çalışmaları sürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 7 Mahalle 7 Park Projesi çerçevesinde yapımına başlanan parklarda çalışmalar sürüyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatıyla hazırlanan 7 Mahalle 7 Park Projesi çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Projenin ilk parçası olan Hüseyin Karataş Parkı’nın açılışı geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Öte yandan inşası başlayan Babasultan Mahallesi’ndeki İbrahim Ayhan ve Esentepe Mahallesindeki Çankaya Parkı’nda çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, “Projemizin ilk parkını, Esentepe Mahallemizde vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Karşılaştığımız olumlu tepkiler beni çok mutlu ediyor. Halkımızın ihtiyaçlarına cevap vererek hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.