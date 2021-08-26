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Safranbolu’da okul bahçeleri temizlenip yıkanıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim öncesinde okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışmaları başlatıldı.

KARABÜK 26.08.2021, 11:56
Safranbolu’da okul bahçeleri temizlenip yıkanıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim öncesinde okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışmaları başlatıldı.

Safranbolu Belediyesi, 6 Eylül’de ders zilinin çalmasıyla başlayacak olan eğitim ve öğretim öncesinde kentteki okul bahçelerinde çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okul bahçelerinde temizlik ve yıkama çalışmaları yaptı. Geleceğin teminatı çocukların her şeyden önce geldiğini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Malumunuz okullarımız uzun süredir kapalı. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından çöp konteynırlarından oyun alanlarına kadar tüm bahçe dezenfekte edilerek, yıkama yapılıyor” dedi.

Pandemi öncesi Safranbolu’nun eğitim alanında oldukça iyi bir yerde olduğunu hatırlatan Başkan Köse, “Evlatlarımızın başarılarına kaldıkları yerden devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Safranbolu Belediyesi olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Her şey, Safranbolu’yu yarın daha da güzel yerlere götürecek olan çocuklarımız için” diye konuştu.

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