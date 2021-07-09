Safranbolu’da öğrencilerden sanat etkinliklerine yoğun ilgi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, okullarda 5 Temmuz tarihinde başlayan ve yaz boyu devam edecek olan "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okulların yaz döneminde olmasına rağmen öğrencilerin neşesi ve mutluluğu ile cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Okullarda yaz boyu öğrencilerin sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak farklı alanlarda birçok etkinlik planlandığını aktaran Gümüş, "Öğrencilerimizin bu etkinliklere göstermiş oldukları ilgi, gözlerine yansıyan sevinç ve mutluluk bizleri de mutlu ediyor. Sportif aktiviteler, sanatsal faaliyetler, sosyal, kültürel ve teknolojik etkinlikler ile öğrencilerimiz hem bir yılın yorgunluğunu atıyor hem de okulları, arkadaşları ve öğretmenleri ile hoşça ve verimli vakit geçirerek geleceğe kendilerini hazırlıyorlar. Bugün ebru sanatıyla çalışma yapan öğrencilerimize eşlik ettik. Ebru sanatında; kişinin ellerinde şekil alan boyalar o kişinin yeteneğini ve hayal dünyasını suya yansıtmasını sağlıyor. Renklerin belli bir ahenkle dans eder görüntüsü kişiyi rahatlatıyor. Bu özellikleri ile ebru sanatı çocuklarımızın kişilik gelişimine önemli katkılar sunmaktadır. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, yeniden keşfetmelerine ve yepyeni bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olacaktır. Çocuklarımız için oyun oynamak bir ihtiyaç olup suyla ve renklerle oyun oynama fırsatı da vermektedir. Zaten ’Telafide Ben de Varım’ etkinliklerinin amacı çocuklarımızı rahatlatmak, hayal güçlerini geliştirmek ve çok yönlü olarak gelişimlerini sağlamak. Bu vesileyle ’Telafide Ben de Varım’ etkinlikleri ile öğrencilerimizin yanında olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize de keyifli bir yaz dönemi diliyorum" dedi.