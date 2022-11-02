Safranbolu’da öğrencilerden "Okulumda Kan’Panya Var" kampanyası

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Safranbolu Kanuni Ortaokulu öğrencileri tarafından "Okulumda Kan’Panya Var" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Safranbolu Kanuni Ortaokulu öğrencileri, velileri başta olmak üzere yakın çevrelerinden başlayarak "İyilik Sensiz Olmaz" mesajıyla büyüklerini okullarında Kızılay’a kan vermeye davet etti. Öğrencilerin bu anlamlı çağrısına yoğun bir katılım ile karşılık veren veliler, gün boyu okulda devam eden kampanyaya kan bağışında bulunarak katkıda bulundu. Safranbolu Kanuni Ortaokulu yönetimi öğrencileri teşvik amacıyla kampanyaya en çok kan bağışçısı kazandıran öğrencilere çeşitli hediyeler vererek kampanyaya destek oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de Safranbolu Kanuni Ortaokulu’nu ziyaret ederek bu anlamlı etkinlik nedeniyle öğrencileri tebrik ederken destek veren velilere de teşekkür etti.

Hasan Gümüş, "Öğrencilerimizin akademik, sportif, sanat ve benzeri alanlarda gösterdikleri başarılarının yanında bizi biz yapan değerlerin yer aldığı sosyal duyarlılık projelerinin içinde yer almaları bir eğitimci olarak bizi ziyadesiyle sevindirmekte ve gelecek adına gururlandırmaktadır. Böylesine değerli ve anlamlı bir kampanya ile büyüklerini harekete geçiren öğrencilerimizi kutluyorum. Onları yetiştiren ve onların bu çağrısına icabet ederek kampanyaya katılan velilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.