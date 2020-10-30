Safranbolu’da öğrenciler safran topladı
UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ'NDE YER ALAN KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİYLE ÖZDEŞLEŞEN VE KİLOSU 40 BİN LİRA OLMASI DOLAYISIYLA "DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI" OLARAK ADLANDIRILAN SAFRAN BİTKİSİNİN, GELECEĞE TAŞINMASI AMACIYLA ÖĞRENCİLER SAFRAN ÜRETİM ÇİFTLİĞİNDE, SAFRAN HASADI YAPTI.
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 40 bin lira olması dolayısıyla "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran bitkisinin, geleceğe taşınması amacıyla öğrenciler safran üretim çiftliğinde, safran hasadı yaptı.
Öğrenciler, öğretmenlerinin nezaretinde pandemi tedbirleri alınarak safran üretim çiftliğinde, safran bitkisinin yetiştirilme süreçleri, ekonomik değeri, sağlık yönünden faydaları gibi bilgiler aldı. Bilgilendirmenin ardından öğrenciler safran hasadı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, tüm medeniyetlerin, toplumların, şehirlerin değerlerinin olduğunu, Safranbolu’nun ise bir çok değere sahip olduğunu, safran bitkisinin de bu önemli değerlerden biri olduğunu belirtti.
Gümüş, "Bizler bu değerleri gelecek aktarmak zorundayız, bu sebeple tüm öğrencilerimizi bu konuda bilgilendireceğiz. Bütün öğrencilerimizin bir safranı olsun istiyoruz. Bu süreçte öğrencilerimizi bilgilendirme ve bitkinin yetiştirilme süreçlerini yerinde görmelerini arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin doğada yaparak yaşayarak öğrenmelerinin desteklediklerini belirterek, safran üreticilerimize, velilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize değerli katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3