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Safranbolu’da muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, mahallelerdeki sorunların konuşulması ve ivedilikle çözüme kavuşturulması için muhtarlarla bir araya geldiği ve her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı gerçekleşti.

KARABÜK 02.09.2021, 13:44
Safranbolu’da muhtarlar toplantısı gerçekleşti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin, mahallelerdeki sorunların konuşulması ve ivedilikle çözüme kavuşturulması için muhtarlarla bir araya geldiği ve her ay düzenlenen Muhtarlar Toplantısı gerçekleşti.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen buluşmada; mahallelerdeki eksikler ve yapılması gerekenler konuşularak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her ay, tamamlanan ve program dahilinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz toplantının verimli geçtiğini düşünüyorum. Hepimizin ortak amacı bizlere miras olarak bırakılan bu güzel kente daha iyi hizmet verebilmek” dedi.

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