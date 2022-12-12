Safranbolu’da "Milli Teknoloji Odaklı Gelecek Konferansı" düzenledi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Milli Teknoloji Odaklı Gelecek Konferansı" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak TİTRA Teknoloji A.Ş. Yöneticisi Muhammed Selman Dönmez katıldı. Dönmez, konuşmasında dünyada ve Türkiye’deki teknolojik gelişmeler, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde geldiği nokta, savunma sanayi olmak üzere Türkiye’nin gelecekteki konumu konularında bilgi verdi.

Dönmez, ALPİN insansız helikopterin oluşum serüveni ve işlevi hakkında öğrencilere bilgi vermesinin ardından program sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kısa bir süre önce Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım’ı Safranbolu’da öğrencilerle buluşturduklarını hatırlattı. Gümüş, "Bugün de ülkemizin ilk yerli insansız helikopteri ALPİN’i yapan firmanın kurucusu ve yöneticisi Muhammed Selman Dönmez’i ortaöğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimizle bir araya getirdik. İlçemizde TEKNOFEST 2023 yarışmalarına başvuruda bulunan 83 takımımız bulunuyor. Amacımız öğrencilerimizin teknolojik projelere ve gelişmelere olan ilgisini bu tür organizasyonlarla daha da artırmak ve bu alanda çalışan öğrencilerimize motivasyon ve vizyon sağlamak. Çok yoğun bir çalışma temposu içinde bizim davetimiz üzere ilçemize gelen ve çok değerli paylaşımlarda bulunan misafirimize şükranlarımızı sunuyorum. Ülkemizin geleceğine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum" dedi.