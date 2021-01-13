Safranbolu’da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında Safranbolu Mesleki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Z-Kütüphane ve atölye kurulum çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okulda yapılan çalışmaları inceledi. Gümüş, mesleki liselerin ülkenin kalkınmasında çok önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde meslek liselerinin önemini bir kez daha görmüş olduklarını ifade eden Gümüş, "Bakanlığımız da son yıllarda meslek liselerimize yönelik ciddi çalışmalar ve yatırımlarla önemli bir dönüşüm başlattı. Bakanlığımız 2023 vizyon belgesinde meslek liselerimizin iyileştirilmesine yönelik hedefler belirlemişti. Bu hedefler doğrultusunda bir çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Yine bu kapsamda ’Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ hayata geçirildi. Safranbolu’da da Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bu proje kapsamına alındı. Okulumuza Z-Kütüphane yeni atölyeler kurulumuna başlandı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle okulun kısa süre içinde daha modern ve tüm ihtiyaçlara cevap veren bir okul haline geleceğini aktaran Gümüş, "Hem de öğrencilerimizin istihdamına ve iş dünyasına önemli katkılar sunacaktır. Aynı zamanda son bir yılda bir taraftan pandemi süreci ile mücadele ederken diğer taraftan da ilçemizdeki okullarımıza 10 adet beceri ve tasarım atölyesi kazandırdık. Bu birimlerin okullarımıza kazandırılmasında emeği bulunan bütün devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.