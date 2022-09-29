Safranbolu’da Meslek Lisesi öğrencileri Avrupa’ya yolcusu

Safranbolu Ahi Evran Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Çağdaş Üretimle Nitelikli Mobilya Stajı" projeleriyle Portekiz’in Braga şehrindeki mobilya fabrikasında CNC tezgahları üzerine staj yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilçedeki tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek ulusal ve uluslararası projelere katılım sağladıklarını belirtti. Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ve öğretmenlerini de Erasmus+ Okul Eğitimi Personel Hareketliliği Programıyla Braga’ya 3 hafta sürecek staj eğitimine göndereceklerini ifade eden Gümüş, "Katılımcı öğrencilerimiz hareketlilik faaliyetleri boyunca mobilyacılık sektörü ile ilgili birçok bilgi ve beceri kazanacaklardır. Mobilyacılık sektörünü uluslararası boyutta gözlemleme ve deneyimle fırsatı yakalayan öğrencilerimiz sektörü Türkiye boyutuyla kıyaslayacak ve teknolojik gelişmeleri sektöre aktarma fırsatı yakalayacaklardır" dedi.

Dijital dönüşüm ve çağdaş üretim sistemleri ile ilgili örnekleri yerinde görüp, uygulama yapma fırsatı bularak elde edilen kazanımların iş becerilerine dönüştürme fırsatı kazanacaklarını aktaran Gümüş, "Böylece öğrencilerimiz mesleki becerilerini geliştirecek, farklı bir bakış açısı kazanacak, dilsel ve kültürel bir gelişim sağlayacaklardır. Elde edilen kazanımlarla kişisel gelişimleri ve özgüvenleri de artan öğrencilerimiz girişimcilik ruhu elde edecekler ve sektördeki gelişmeleri destekleyeceklerdir. Ayrıca katılımcılar hafta sonları ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini gezebilecekler, kültürel ve sosyal aktivitelerde bulunabileceklerdir. Öğrenci ve öğretmenlerimiz gittikleri ülkeden sadece bilgi ve tecrübe almayacak, geçirdikleri süre boyunca milli kültürümüzü de tanıtma fırsatı yakalayacaklardır" diye konuştu.